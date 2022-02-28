В Киеве и Харькове снова раздаются взрывы

В Киеве и Харькове снова слышно взрывы. При этом до этого в течение нескольких часов в столице Украины было спокойно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал Государственной службы специальной связи и защиты Украины.
В ночь с 27 на 28 февраля в Киеве относительно спокойно. Взрывы слышны не так часто, как было в первые ночи полномасштабного вторжения российских войск.
Около 4:00 в столице прогремел громкий взрыв, который отчетливо слышали жители Троещины.
Жители Харькова в сети сообщают о мощных взрывах, предварительно, звучащие в районе аэропорта. Позже было уточнено, что это были авиаудары в Изюме. Информации о возможных пострадавших в настоящее время нет.
Напомним, в результате воздушной атаки российских войск на аэропорт Гостомель под Киевом, уничтожен один из самых больших и мощных самолетов в мире украинского производства АН-225 Мрия.
Мы также писали о том, что после обстрела в Харькове загорелась нефтебаза на местном тракторном заводе. Загорелись остатки нефтепродуктов в разрушенном резервуаре.