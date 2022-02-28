У Києві та Харкові знову лунають вибухи

У Києві та Харкові знову чутно вибухи. При цьому до цього протягом декількох годин у столиці України було спокійно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал Державної служби спеціального зв'язку та захисту України.
У ніч з 27 на 28 лютого в Києві відносно спокійно. Вибухи чутні не так часто, як було в перші ночі повномасштабного вторгнення російських військ.
Близько 4:00 в столиці прогримів гучний вибух, який чітко чули жителі Троєщини.
Жителі Харкова в мережі повідомляють про потужні вибухи, попередньо, які звучать в районі аеропорту. Пізніше було уточнено, що це були авіаудари в Ізюмі. Інформації про можливих постраждалих зараз немає.
Нагадаємо, в результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом, знищений один з найбільших і найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 Мрія.
Ми також писали про те, що після обстрілу в Харкові загорілася нафтобаза на місцевому тракторному заводі. Загорілися залишки нафтопродуктів у зруйнованому резервуарі.