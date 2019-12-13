В Киеве грузовик столкнулся с маршруткой, есть пострадавшие

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Водитель грузовика не соблюдал безопасной дистанции

В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием маршрутного такси и грузовика. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

По предварительным данным, в результате столкновения пострадало пять человек, медики оказывают им необходимую помощь.

Столкновение произошло на проспекте Академика Глушкова. По предварительной информации, водитель фуры, не соблюдая безопасного расстояния, совершил столкновение с маршруткой.

Фото: место происшествия (facebook.com/UA.KyivPolice)

"Медики госпитализировали пять пассажиров маршрутного такси с телесными повреждениями различной степени тяжести. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства и механизм аварии. После проведения первоочередной проверки будет дана правовая квалификация события", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в городе Буча под Киевом с участием маршрутки и внедорожника, погибли два человека, еще двое пострадали.

РБК-Украина писало, что в Днепре фура протаранила маршрутку, в результате чего пострадали два человека.