У Києві вантажівка зіштовхнулася з маршруткою, є постраждалі

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Водій вантажівки не дотримався безпечної дистанції

У Києві сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю маршрутного таксі та вантажівки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

За попередніми даними, у результаті зіткнення постраждало п’ятеро осіб, медики надають їм необхідну допомогу.

Зіткнення сталося на проспекті Академіка Глушкова. За попередньою інформацією, водій фури, не дотримавшись безпечної відстані, здійснив зіткнення з маршруткою.

Фото: місце події (facebook.com/UA.KyivPolice)

"Медики госпіталізували п’ятеро пасажирів маршрутного таксі з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості. Наразі поліцейські встановлюють обставини та механізм автопригоди. Після проведення першочергової перевірки буде надана правова кваліфікація події", - йдеться в повідомленні.

Раніше повдіомлялося, що в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яке відбулося у місті Буча під Києвом з участю маршрутки і позашляховика, загинули дві людини, ще двоє постраждали.

РБК-Україна писало, що у Дніпрі фура протаранила маршрутку, в результаті чого постраждали дві особи.