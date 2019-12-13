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У Києві вантажівка зіштовхнулася з маршруткою, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події     13.12.2019 - 13:20
У Києві вантажівка зіштовхнулася з маршруткою, є постраждалі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Водій вантажівки не дотримався безпечної дистанції

У Києві сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю маршрутного таксі та вантажівки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

За попередніми даними, у результаті зіткнення постраждало п’ятеро осіб, медики надають їм необхідну допомогу.

Зіткнення сталося на проспекті Академіка Глушкова. За попередньою інформацією, водій фури, не дотримавшись безпечної відстані, здійснив зіткнення з маршруткою.

Фото: місце події (facebook.com/UA.KyivPolice)

"Медики госпіталізували п’ятеро пасажирів маршрутного таксі з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості. Наразі поліцейські встановлюють обставини та механізм автопригоди. Після проведення першочергової перевірки буде надана правова кваліфікація події", - йдеться в повідомленні.

Раніше повдіомлялося, що в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яке відбулося у місті Буча під Києвом з участю маршрутки і позашляховика, загинули дві людини, ще двоє постраждали.

РБК-Україна писало, що у Дніпрі фура протаранила маршрутку, в результаті чого постраждали дві особи.

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