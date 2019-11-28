В Днепре фура протаранила маршрутку, есть пострадавшие

Фото: ДТП в Днепре (dp.informator.ua)

В аварии пострадали два пассажира

В Днепре фура протаранила маршрутку, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что авария произошла на перекрестке проспекта Слобожанского и улицы Байкальской. В частности, фура MAN врезалась в маршрутку с пассажирами, в результате ДТП пострадали два человека, а на проспекте образовалась пробка.

Также сообщается, что столкновение оказалось настолько сильным, что маршрутку развернуло, и она остановилась возле парковки супермаркета.

Фото: ДТП в Днепре (dp.informator.ua)

Напомним, ранее в Днепре на Криворожском шоссе произошла авария с участием грузовика и двух легковых автомобилей. В результате инцидента одного пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Пострадавшего пришлось вырезать из автомобиля.

Ранее также в Ивано-Франковской области полицейский автомобиль попал под поезд. В частности, в ДТП попал наряд в составе сотрудника полиции и четырех военнослужащих Национальной гвардии. В результате аварии пострадали трое из них.