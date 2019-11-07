В Полтаве грузовик столкнулся с легковушкой, есть погибшие

Фото: место ДТП в Полтаве (kolo.news)

В результате ДТП погибли два человека

В Полтаве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легкового автомобиля, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-секретаря Национальной полиции в Полтавской области в Facebook.

Сообщается, что ДТП произошло 7 ноября около 13:00 в микрорайоне "Огнивка" вблизи остановки гражданского транспорта.

"Около 13:00 на углу улиц Огнивская-Петлюры-Коллективная (недалеко от 16-й школы) произошло ДТП. Столкнулись автомобили МАЗ и ВАЗ-2105. Водитель и пассажир ВАЗ погибли. На месте работает следственно-оперативная группа полиции", - сообщил пресс-секретарь полтавской полиции Юрий Сулаев.

Фото: место ДТП в Полтаве (kolo.news)

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области произошло ДТП с участием легковушки и грузового автомобиля. В результате аварии пострадали пять человек, среди которых двое детей.

Также РБК-Украина писало, что на 100 километре трассы Киев-Харьков водитель пассажирского автобуса врезался в грузовик. В результате ДТП пострадал водитель грузовика. На момент аварии в салоне автобуса находились 32 человека. Как сообщили в полиции, что водитель автобуса, вероятно, уснул за рулем.