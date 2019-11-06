ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На трассе Киев-Харьков автобус врезался в грузовик, есть пострадавшие

Новости » Происшествия     06.11.2019 - 11:31
На трассе Киев-Харьков автобус врезался в грузовик, есть пострадавшие
Иллюстративное фото (УНИАН)

Водитель автобуса, вероятно, уснул за рулем

В среду утром, 6 ноября, на 100 километре трассы Киев-Харьков водитель пассажирского автобуса совершил дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого пострадал водитель грузовика. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киевской области.

Сообщается, что в момент аварии в салоне находились 32 пассажира.

"Водитель автобуса Temza, вероятно, уснул, из-за чего безопасная дистанция была недодержана. Это привело к тому, что 62-летний водитель автобуса совершил столкновение с грузовиком марки Mercedes, после чего наехал на колесоотбойник, который разделяет встречные потоки автодороги и съехал в кювет. Водитель грузовика сбил отбойник с правой стороны и съехал в кювет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиры и водитель автобуса телесных повреждений не получили, а водитель грузовика был доставлен в больницу с травмами.

Фото с места ДТП (facebook.com/kyivregionpatrolpolice)

Ранее сообщалось, что трассе Львов-Луцк в результате аварии с участием двух легковых автомобилей погибли 3 человека и еще один пострадал. Открыто уголовное дело.

Также РБК-Украина писало, что в Днепре автомобиль столкнулся с маршруткой. Водитель легковушки не справилась с управлением из-за дождливой погоды. В результате пострадали шестеро пассажиров маршрутки.

На дороге Львов-Луцк столкнулись автомобили, есть жертвы Под Харьковом неизвестные обстреляли автомобиль местного активиста
Новости Украины ДТПКиевская область
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь