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У Києві вантажівка зіткнулася з легковиком, є жертва

Новини » Надзвичайні події     08.11.2019 - 17:09
У Києві вантажівка зіткнулася з легковиком, є жертва
Фото: місце ДТП (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Аварія сталася в Голосіївському районі Києва

У Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного і легкового автомобілів, в результаті чого загинула одна людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на паблік dtp.kiev.ua Instagram.

Повідомляється, що аварія сталася в п'ятницю, 8 листопада, на вулиці Академіка Заболотного у Голосіївському районі Києва. Вантажівка вилетіла на зустрічну смугу, де скоїв лобове зіткнення з легковим автомобілем. В результаті аварії загинула 21-річна дівчина, водій легковика.

Також повідомляється, що в результаті зіткнення, утворилася пробка з обох сторін дороги.

Фото: місце ДТП (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що 7 листопада у Полтаві сталася ДТП за участю вантажівки і легкового автомобіля. В результаті аварії загинули дві людини.

Також повідомлялося, що у Донецькій області сталася аварія за участю легкового автомобіля і вантажівки. ДТП сталося в Мар'їнському районі, внаслідок якої травмувалися 5 осіб, серед яких 3-річна дівчинка і 8-річний хлопчик.

Крім цього на 100 кілометрі траси Київ-Харків пасажирський автобуса зіткнувся з вантажівкою. В результаті ДТП постраждала одна людина. При цьому на момент аварії в автобусі перебували 31 людини.

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