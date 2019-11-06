В Донецкой области легковушка столкнулась с грузовиком, пострадали дети

Фото с места ДТП (dn.npu.gov.ua)

Всего в результате аварии получили ранения 5 человек

В среду утром, 6 ноября, в Марьинском районе Донецкой области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого травмировались 5 человек, среди которых 3-летняя девочка и 8-летний мальчик. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Донецкой области.

По предварительным данным, водитель, который находился за рулем легковушки, не предоставил преимущество во встречном движении грузовику, выехал на узкий участок дороги и врезался в тягача, который двигался во встречном направлении.

"В результате ДТП водитель и четыре пассажира легкового автомобиля получили телесные повреждения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Травмированных доставили в местную больницу.

Решается вопрос о внесении в ЕРДР уголовного производства по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Напомним, сегодня утром трассе Киев-Харьков автобус врезался в грузовик. Водитель автобуса, вероятно, уснул за рулем. В салоне находились 32 пассажира. Водитель грузовика получил травмы.

Также РБК-Украина писало, что на трассе Львов-Луцк в результате ДТП с участием двух легковых авто погибли 3 человека и еще один пострадал. Правоохранители открыли уголовное дело.