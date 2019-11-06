ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Донецкой области легковушка столкнулась с грузовиком, пострадали дети

Новости » Происшествия     06.11.2019 - 14:11
В Донецкой области легковушка столкнулась с грузовиком, пострадали дети
Фото с места ДТП (dn.npu.gov.ua)

Всего в результате аварии получили ранения 5 человек

В среду утром, 6 ноября, в Марьинском районе Донецкой области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого травмировались 5 человек, среди которых 3-летняя девочка и 8-летний мальчик. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Донецкой области.

По предварительным данным, водитель, который находился за рулем легковушки, не предоставил преимущество во встречном движении грузовику, выехал на узкий участок дороги и врезался в тягача, который двигался во встречном направлении.

"В результате ДТП водитель и четыре пассажира легкового автомобиля получили телесные повреждения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Травмированных доставили в местную больницу.

Решается вопрос о внесении в ЕРДР уголовного производства по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Напомним, сегодня утром трассе Киев-Харьков автобус врезался в грузовик. Водитель автобуса, вероятно, уснул за рулем. В салоне находились 32 пассажира. Водитель грузовика получил травмы.

Также РБК-Украина писало, что на трассе Львов-Луцк в результате ДТП с участием двух легковых авто погибли 3 человека и еще один пострадал. Правоохранители открыли уголовное дело.

Под Харьковом неизвестные обстреляли автомобиль местного активиста В Днепре автомобиль столкнулся с маршруткой, есть пострадавшие
Новости Украины ДТПДонецкая область
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь