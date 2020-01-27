В Киеве горит здание Минкульта, проводится массовая эвакуация

В Киеве в помещении Министерства культуры, молодежи и спорта произошел пожар, сейчас идет эвакуация сотрудников. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Сейчас на месте работают подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Фото: место пожара (facebook.com/MNS.GOV.UA)

"Большинство сотрудников эвакуированы, эвакуация продолжается", - говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе министерства добавили, что возникло задымление, в результате возгорания в подвале.

"Идет эвакуация людей из административного здания Министерства культуры Украины. В 10:14 по ул. Ивана Франко 19, в 3-х этажном здании на 3-м этаже Министерства возникло задымление, в результате возгорания в подвальном помещении здания. От ГСЧС привлечено 30 чел. и 10 ед. техники ", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве днем 19 января произошел крупный пожар в одной из многоэтажек на Троещине.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве 17 января произошел пожар в клинике красоты на проспекте Лобановского. Пожар был ликвидирован на площади 25 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.

Кроме того, с начала 2020 года на пожарах в Украине погибли 133 человека и 99 человек пострадали. При этом, с 2268 пожаров, более половины случаев произошли именно в помещениях граждан.

Напомним, во Львове вечером в пятницу, 17 января, произошел пожар в торгово-развлекательном центре Forum. Посетителей торгового центра эвакуируют. На месте происшествия работали пожарные. По предварительным данным, загорелась вытяжка в супермаркете "Сильпо", который находится на территории ТРЦ.