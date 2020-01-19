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В Киеве горит многоэтажка, жителей эвакуируют

Новости » Происшествия     19.01.2020 - 13:45
В Киеве горит многоэтажка, жителей эвакуируют
Иллюстративное фото (cv.dsns.gov.ua)

Пожар произошел в многоэтажке на Троещине

В Киеве днем 19 января произошел крупный пожар в одной из многоэтажек на Троещине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу "dtp.kiev.ua" в Facebook.

Как сообщается, инцидент произошел в многоэтажке на улице Каштановая, 15А. Пламенем охвачены 3 и 4 этажи здания. Сейчас проводится эвакуация жителей многоэтажки.

Отмечается, что на месте происшествия работают несколько единиц пожарной техники. Сейчас причины и обстоятельства возгорания не известны.

Серьезный #пожар в Киеве на #Каштановая 15А Возгорание на 3-4 этаже многоэтажного дома. Происходит эвакуация жильцов. Так же Густой дым затянул все верхние этажи. На месте несколько единиц пожарной техники. Детали происшествия и информация о пострадавших устанавливается.

Опубликовано dtp.kiev.ua Воскресенье, 19 января 2020 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в Чехии произошел масштабный пожар в доме престарелых. В результате пожара погибли 8 человек, еще по меньшей мере 30 пострадали. Количество пострадавших может возрасти, поскольку пожар не был ликвидирован.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве 17 января произошел пожар в клинике красоты на проспекте Лобановского. Пожар был ликвидирован на площади 25 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.

Кроме того, с начала 2020 года на пожарах в Украине погибли 133 человека и 99 человек пострадали. При этом, с 2268 пожаров, более половины случаев произошли именно в помещениях граждан.

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