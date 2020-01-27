У Києві горить будівля Мінкульта, проводиться масова евакуація

У Києві у приміщенні Міністерства культури, молоді та спорту сталася пожежа, наразі триває евакуація співробітників. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу відомства.

Наразі на місці працюють підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Фото: місце пожежі (facebook.com/MNS.GOV.UA)

"Більшість співробітників евакуйовано, евакуація триває", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у прес-службі міністерства додали, що пожежа сталась в підвалі.

"Триває евакуація людей з адміністративної будівлі Міністерства культури України. О 10:14 по вул. Івана Франка 19, в 3-х поверховій будівлі на 3-му поверсі Міністерства виникло задимлення, внаслідок займання у підвальному приміщенні будівлі. Від ДСНС залучено 30 чол. о/с та 10 од. техніки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві вдень 19 січня сталася масштабна пожежа в одній з багатоповерхівок на Троєщині.

Також РБК-Україна писало, що у Києві 17 січня сталася пожежа у клініці краси на проспекті Лобановського. Пожежу було ліквідовано на площі 25 квадратних метрів. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Крім того, з початку 2020 року на пожежах в Україні загинули 133 людини та 99 осіб постраждали. При цьому, з 2268 пожеж, більш ніж половина випадків сталися саме в приміщеннях громадян.

Нагадаємо, у Львові ввечері в п'ятницю, 17 січня, сталася пожежа в торгово-розважальному центрі Forum. Відвідувачів торгового центру евакуювали. На місці події працювали пожежники. За попередніми даними, загорілася витяжка в супермаркеті "Сільпо", який знаходиться на території ТРЦ.