В Киеве горела клиника красоты

Иллюстративное фото (facebook.com MNS.GOV.UA)

Пожар произошел на проспекте Лобановского

В Киеве 17 января на проспекте Лобановского произошел пожар в помещении клиники красоты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что возгорание произошло 17 января в 22:15.

"По прибытию на место происшествия пожарные провели разведку и установили, что возгорание произошло в одном из подвальных помещений, где хранилась документация. В 23:27 пожарные локализовали пожар на площади 25 кв. м., тем самым предупредив его дальнейшее распространение. В 00:02 пожар был ликвидирован. На месте работало 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 18 человек личного состава", - говорится в сообщении.

Пострадавших в результате пожара нет. Возможной причиной пожара стало короткое замыкание. Точные причины установит следствие.

Напомним, в Украине с начала 2020 года на пожарах погибли 133 человека и 99 человек пострадали. В частности, с начала 2020 года показатель погибших и пострадавших на пожарах составляет уже 133 и 99 человек соответственно. При этом, из 2268 пожаров, больше половины случаев произошли именно в помещениях граждан.