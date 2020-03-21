В Киеве на Голосеевском проспекте затруднено движение из-за ДТП

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Автомобиль сбил водителя скутера

В субботу, 21 марта, в Киеве на Голосеевском проспекте затруднено движение автомобилей из-за дорожно-транспортного происшествия (ДТП). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев Оперативный".

Как отмечается, водитель автомобиля Mercedes сбил водителя скутера.

"Водитель скутера срочно госпитализирован в очень тяжелом состоянии. Из-за ДТП наблюдается пробка", - говорится в сообщении.

На Голосеевском проспекте, возле ВДНХ (где центральный вход), водитель автомобиля #Mercedes (#AA0003TI) просто снёс скутериста. Снёс так, что с бедняги аж кроссовки слетели. Срочно госпитализирован в очень тяжелом состоянии. Из-за #ДТП наблюдается пробка. Опубліковано Киев Оперативный Субота, 21 березня 2020 р.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области столкнулись два автомобиля, в результате чего один человек погиб и еще четверо пострадали. Правоохранители по данному факту внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Также РБК-Украина писало, что в Виннице 17 марта в результате дорожно-транспортного происшествия с участием трех автомобилей, среди которых машина скорой помощи, пострадали пять человек. В результате ДТП пострадали двое медиков, ее водитель и 63-летний больной, которого с инсультом везли в больницу. Водитель Renault Trafic также был госпитализирован.

Также сообщалось, что в Сумской области в результате столкновения рейсового автобуса и автомобиля Renault Trafic погиб водитель и два пассажиры минибуса.