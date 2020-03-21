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У Києві на Голосіївському проспекті ускладнено рух через ДТП

Новини » Надзвичайні події     21.03.2020 - 15:51
У Києві на Голосіївському проспекті ускладнено рух через ДТП
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Автомобіль збив водія скутера

У суботу, 21 березня, в Києві на Голосіївському проспекті ускладнено рух автомобілів через дорожньо-транспортну пригоду (ДТП). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ Оперативний".

Як зазначається, водій автомобіля Mercedes збив водія скутера.

"Водій скутера терміново госпіталізований у дуже важкому стані. Через ДТП спостерігається пробка", - йдеться в повідомленні.

На Голосіївському проспекті, біля ВДНГ (де центральний вхід), водій автомобіля #Mercedes (#AA0003TI) просто зніс скутериста. Зніс так, що у бідолахи аж кросівки злетіли. Терміново госпіталізований в дуже важкому стані. З-за #ДТП спостерігається пробка.

Опубліковано Київ Оперативний Субота, 21 березня 2020 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одеській області зіткнулися два автомобілі, в результаті чого одна людина загинула і ще четверо постраждали. Правоохоронці за даним фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Також РБК-Україна писало, що у Вінниці 17 березня в результаті дорожньо-транспортної пригоди з участю трьох автомобілів, серед яких машина швидкої допомоги, постраждали п'ять осіб. В результаті ДТП постраждали двоє медиків, її водій та 63-річний хворий, якого з інсультом везли в лікарню. Водій Renault Trafic також був госпіталізований.

Також повідомлялося, що в Сумській області в результаті зіткнення рейсового автобуса та автомобіля Renault Trafic загинув водій і два пасажири мінібуса.

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