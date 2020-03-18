В Виннице в результате ДТП с участием скорой пострадали пять человек

Иллюстративное фото (dnpu.gov.ua)

Карета скорой помощи столкнулась с отбойником и перевернулась на крышу другой машины

В Виннице 17 марта в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием трех автомобилей, среди которых карета скорой помощи, пострадали пять человек. Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на пресс-службу полиции Винницкой области.

Как сообщается, 27-летний водитель автомобиля скорой помощи Peugeot Boxe двигаясь в направлении Винницы с включенными проблесковыми маячками столкнулся с автомобилем Renault Trafic, который выезжал с второстепенной дороги и не дал преимущество в движении спецавтомобилю, в результате чего карета скорой помощи столкнулась с отбойником и перевернулась на крышу автомобиля Mazda, что стояла на светофоре на встречной полосе движения.

В результате аварии пострадали двое медиков из скорой помощи, ее водитель и 63-летний больной, которого с инсультом везли в больницу. Водитель Renault Trafic также был госпитализирован.

Правоохранители начали уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами)

Напомним, в Сумской области в результате столкновения рейсового автобуса и автомобиля Renault Trafic погиб водитель и два пассажиры минибуса.