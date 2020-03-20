В Одесской области столкнулись два автомобиля, есть погибшие

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Водитель “Москвича” не справился с управлением и выехал на встречную полосу

В Одесской области в результате лобового столкновения автомобиля Honda и "Москвич" один человек погиб и еще четверо пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу полиции Одесской области.

Как сообщается, 19 марта на автодороге Балта - Кривое Озеро, водитель “Москвича” не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с Honda. В результате ДТП четверо людей иномарки получили телесные повреждения различной степени тяжести, а сам водитель “Москвича” погиб на месте.

Правоохранители по данному факту внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Виннице 17 марта в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием трех автомобилей, среди которых карета скорой помощи, пострадали пять человек. В результате аварии пострадали двое медиков из скорой помощи, ее водитель и 63-летний больной, которого с инсультом везли в больницу. Водитель Renault Trafic также был госпитализирован.