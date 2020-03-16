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В Сумской области в результате ДТП с автобусом погибли трое человек

Новости » Происшествия     16.03.2020 - 11:17
В Сумской области в результате ДТП с автобусом погибли трое человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Правоохранителями устанавливаются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия

Сегодня, 16 марта, в Сумской области в результате столкновения рейсового автобуса и автомобиля Renault Trafic погиб водитель и два пассажира минибуса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Сумской области.

Как отмечается, рейсовый автобус сообщением "Сумы-Зноб-Новгородский" столкнулся с Renault Trafic в результате чего погибли водитель и два пассажира минибуса. По предварительным данным, ДТП произошло вблизи села Постольное Сумского района.

На месте происшествия работают медики, следственно-оперативная группа полиции и криминалисты. Устанавливается количество пострадавших, причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, в Днепропетровской области водитель автомобиля не справился с управлением и въехал в минимаркет, в результате чего пострадало два человека, они находятся в тяжелом состоянии.

Также, на автодороге Киев-Львов ночью 13 марта произошла авария с участием автомобиля Mercedes, что привело к смерти одного человека и травмированию еще четверых. По данным правоохранителей, 18-летний водитель Mercedes не справился с управлением и съехал в кювет, после чего автомобиль перевернулся.

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