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Киевлян просят не пользоваться личным авто при ухудшении погодных условий

Новости » Общество    13.11.2018 - 16:40
Киевлян просят не пользоваться личным авто при ухудшении погодных условий
Иллюстративное фото (golos.kievcity.gov.ua)

Завтра в Киеве ожидается снег и гололедица на дорогах

Киевлян просят не пользоваться личным авто и отдать предпочтение общественному транспорту при ухудшении погодных условий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Кроме того, киевлян, которые будут пользоваться собственным авто, просят позаботиться о зимних шинах и сохранении скоростного режима.

"Завтра и послезавтра в столице ожидается ухудшение погодных условий. Так, 14 ноября ожидаем понижение температуры до -4 ночью, а снегопад, который по прогнозам должен начаться утром, продлится в течение дня и может создать покров в 4 см и стать причиной гололеда. Первые дни настоящей зимы будут нелегкими для нас. По возможности, пользуйтесь общественным транспортом", - заявил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

Кроме того, водителей просят не оставлять авто на обочине дорог, чтобы не мешать спецтехнике расчищать дороги.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по информации синоптиков, в Киеве завтра ожидается образование снежного покрова до 6 см.

Также сообщалось, что в Украине 14-15 ноября из-за ухудшения погодных условий ожидается осложнение движения на дорогах.

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