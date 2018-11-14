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У Києві на дороги вивели снігоприбиральну техніку, - КМДА

Новини » Надзвичайні події    14.11.2018 - 10:57
У Києві на дороги вивели снігоприбиральну техніку, - КМДА
Фото: снігоприбиральна техніка (РБК-Україна, Віталій Носач)

У "Київавтодорі" просять усіх учасників дорожнього руху бути уважними та обережними під час руху по місту

Снігоприбиральна техніка підприємств комунальної корпорації "Київавтодору" розпочала обробку дорожнього покриття столиці посипальними матеріалами. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення на сайті Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Разом з тим у "Київавтодорі" просять усіх учасників дорожнього руху бути уважними та обережними під час руху по місту в умовах снігопаду.

"Із початком снігопаду снігоприбиральна техніка шляхово-експлуатаційних підприємств КК "Київавтодор" оперативно розпочала обробку дорожнього покриття посипальними матеріалами з метою недопущення утворення слизькості", - зазначили у комунальній корпорації.

Нагадаємо, в Києві, сьогодні вранці, 14 листопада, випав перший сніг. Раніше синоптики попереджали, що в столиці в середу очікується утворення снігового покриву до 6 см.

Як писало РБК-Україна раніше, вчора в КМДА просили киян не користуватися особистим авто і віддати перевагу громадському транспорту при погіршенні погодних умов. При цьому жителів столиці, які будуть користуватися власним авто, просили подбати про зимові шини і збереження швидкісного режиму.

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