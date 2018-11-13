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В Киеве завтра ожидается образование снежного покрова до 6 см, - ГСЧС

Новости » Общество    13.11.2018 - 12:31
В Киеве завтра ожидается образование снежного покрова до 6 см, - ГСЧС
Иллюстративное фото (facebook.com/Odessavfoto)

Завтра в Киеве и области ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах

В Киеве завтра, 14 ноября 2018 года, ожидается образование снежного покрова до 6 см. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Николая Чечеткина в Facebook.

Как отметил глава ГСЧС, завтра в Киеве и области ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах.

"Уже завтра, 14 ноября по Киевской области и Киеву - мокрый снег с образованием снежного покрова до шести сантиметров", - написал он.

Кроме того, Чечеткин призвал осмотрительно обращаться с обогревательными устройствами в дни резкого похолодания.

В Киеве завтра ожидается образование снежного покрова до 6 см, - ГСЧС

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что завтра в Киеве ожидается ухудшение погодных условий: снег, усиление ветра и понижение температуры воздуха.

Добавим, с 14 ноября 2018 года мокрый снег в Украине ожидается в Киевской и Черниговской областях, а в Житомирской и Винницкой областях, по данным синоптиков, ожидается мокрый дождь со снегом. По данным синоптиков, 14 ноября, на западе страны пройдут дожди, на остальной территории - солнечно и без осадков.

Синоптики предупреждают о мокром снеге и гололедице в Киеве и области Погода на сегодня: в Украине местами дождь с мокрым снегом, температура от -1 до +13
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