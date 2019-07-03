В Киеве частично ограничат движение на мосту Патона

Фото: мост Патона (РБК-Украина)

На правобережной развязке моста основные работы будут выполняться ночью

В Киеве на мосту имени Евгения Патона частично ограничат движение транспорта из-за ремонтных работ. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Как отмечается, на правобережной развязке моста основные работы будут выполняться ночью.

"Так, с 20:00 4 июля до 8:00 5 июля дорожники снимут верхний слой асфальта на съезде с бульвара Дружбы народов на Надднепрянское шоссе (съезд в сторону Выдубичей)", - говорится в сообщении.

Фото: ограничение движения на мосту Патона (facebook.com/kievtransport)

Напомним, в Киеве закрыли движение скоростного трамвая на Борщаговку 22 июня. Такое решение было принято из-за ремонта трамвайного полотна, тротуаров и проезжей части в направлении центра города, который планируется завершить до конца 2019 года.

РБК-Украина писало, что в Киеве из-за повышения температуры воздуха ввели временное ограничение движения для грузовиков. В полиции сообщали, что значительная интенсивность движения грузовиков, а также повышение температуры воздуха выше +28 градусов приводит к разрушению покрытия дорог и образования на них продольной и усадочной деформации.