У Києві частково обмежать рух на мосту Патона

Фото: міст Патона (РБК-Україна)

На правобережній розв'язці мосту основні роботи будуть виконуватись вночі

У Києві на мосту імені Євгена Патона частково обмежать рух транспорту через ремонтні роботи. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

Як зазначається, на правобережній розв'язці мосту основні роботи будуть виконуватись вночі.

"Так, з 20:00 4 липня до 8:00 5 липня дорожники зніматимуть верхній шар асфальту на з'їзді з бульвару Дружби народів на Наддніпрянське шосе (з'їзд у напрямку Видубичів)", - йдеться у повідомленні.

Фото: обмеження руху на мосту Патона (facebook.com/kievtransport)

Нагадаємо, у Києві закрили рух швидкісного трамваю на Борщагівку 22 червня. Таке рішення було прийнято через ремонт трамвайного полотна, тротуарів та проїжджої частини у напрямку центру міста, який планується завершити до кінця 2019 року.

РБК-Україна писало, що в Києві через підвищення температури повітря ввели тимчасове обмеження руху для вантажівок. У поліції повідомляли, що значна інтенсивність руху вантажівок, а також підвищення температури повітря вище +28 градусів призводить до руйнування покриття доріг та утворення на них поздовжньої та усадочної деформацій.