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В Киеве в больницах находятся более 200 человек с коронавирусом

Новости » Коронавирус     23.04.2020 - 20:07
В Киеве в больницах находятся более 200 человек с коронавирусом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В тяжелом состоянии госпитализированы 29 человек, 3 пациентов на ИВЛ

В больницах Киева с подтвержденным коронавирусом находятся 209 взрослых и 5 детей. Об этом сообщила директор департамента здравоохранения Киева Валентина Гинзбург, передает пресс-служба КГГА.

Сообщается, что в тяжелом состоянии находятся 29 пациентов, трое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Также, по ее словам, в больницах находятся еще 43 взрослых и 5 детей с подозрением на COVID-19.

"С воспалением легких в настоящее время в больницах города находится 434 больных. Только за минувшие сутки с диагнозом "пневмония" были госпитализированы 40 киевлян. Напомню, что благодаря тому, что в столице таких пациентов обязательно тестируют на COVID-19, значительно повысился уровень своевременной диагностики коронавирусной инфекции, а соответственно - предоставление адекватной медицинской помощи этой категории больных", - отметила Гинзбург.

Напомним, за прошедшие сутки в Киеве подтвердили 70 новых случаев заболевания COVID-19. Всего в столице заболевания подтверждено у 1059 человек, 45 пациентов уже выздоровели.

Также РБК-Украина писало, что мэр Киева Виталий Кличко заявил, что следующая волна заболеваемости коронавирусом прогнозируется через неделю. Новые заболевания связаны с тем, что люди пошли на Пасху в храмы.

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