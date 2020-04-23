ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В КГГА прогнозируют следующую волну заболеваемости коронавирусом через неделю

Новости » Коронавирус     23.04.2020 - 12:31
В КГГА прогнозируют следующую волну заболеваемости коронавирусом через неделю
Фото: Виталий Кличко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Кличко подчеркнул, что волна прогнозируется, поскольку люди на Пасху пошли в храмы

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что следующая волна заболеваемости коронавирусом прогнозируется через неделю. Об этом он сказал в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, вспышка болезни за эти дни - это результат всех активностей в Вербное воскресенье.

"Вспышка болезни за эти дни - это результат всех активностей в Вербное воскресенье. Следующей волной, примерно через неделю, пойдут те, кто был на Пасху в храмах, принимал гостей или отдыхал на природе. Я еще раз напомню, поминальные дни перенесены на 6 июня", - заявил Кличко.

Напомним, за нарушение карантина в столице правоохранители составили 951 административный протокол. Мэр Киева добавил, что были открыты и несколько уголовных производств.

Как писало РБК-Украина, количество лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Киеве увеличилось до 1059. По его словам, за сутки было зафиксировано 70 новых случаев заражения, а среди заболевших - 5 медиков.

Добавим, по словам Кличко, Киев разработал план поэтапного ослабления карантина, объявленного в столице в связи с пандемией коронавируса.

В Киеве составили более 950 протоколов за нарушение карантина В Киеве коронавирусом заболели более 1000 человек, 45 выздоровели
Новости Украины Виталий КличкоКиевКоронавирус
News
On Top