В Киеве коронавирусом заболели более 1000 человек, 45 выздоровели

Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

За сутки COVID-19 подтвердили в 70 киевлян

Количество лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Киеве увеличилось до 1059. Об этом во время брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, за сутки было зафиксировано 70 новых случаев COVID-19. Среди заболевших - 5 медиков.

"Заболели 34 женщины в возрасте от 21 до 84 лет и 29 мужчин в возрасте от 26 до 71 года, а также 2 девушки и 5 парней до 17 лет. В больницы столицы госпитализировали 24 пациента. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков", - сообщил Кличко.

Также городской голова сообщил о новом случае смерти в столице. Еще 6 киевлян за минувшие сутки выздоровели.

"Всего в столице выздоровели 45 киевлян, которые лечились от коронавируса", - добавил Кличко.

Напомним, в Украине за минувшие сутки установлен новый антирекорд, заразились коронавирусом 578 человек. Общее количество инфицированных в Украине, по состоянию на утро 23 апреля - 7170 человек.

Вчера в Киеве коронавирус выявили у 97 человек. Из-за вспышки вируса закрыли на карантин Покровский Голосеевский мужской монастырь. Там было зафиксировано 12 случаев заражения среди монахов.