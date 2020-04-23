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В КГГА рассказали, сколько может длиться лечение COVID-19

Новости » Коронавирус     23.04.2020 - 12:48
В КГГА рассказали, сколько может длиться лечение COVID-19
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Кличко напомнил, что 20 дней назад в столице было зарегистрировано 160 больных

Срок лечения коронавируса может составлять более месяца. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

При этом в среднем, как отмечают специалисты, процесс лечения длится 20 дней.

"По данным специалистов, в среднем процесс лечения длится 20 дней. Есть случаи, когда человек болел даже 37 дней. 20 дней назад в Киеве было зарегистрировано 160 больных, а сегодня их более 1000. Так сколько еще времени пройдет пока все поправятся?" - отметил мэр.

Кличко подчеркнул, что у половины людей, которые переболели коронавирусом и клинически выздоровели, вирус сохранялся в организме от 1 до 8 дней даже после окончания всех симптомов.

"Чтобы проверить, что человек уже поборол вирус, врачи проводят два ПЦР-теста... Оказалось, что один тест может не точно показать, что вируса в организме уже нет. У половины людей, которые переболели коронавирусом и клинически выздоровели, вирус сохранялся в организме от 1 до 8 дней даже после окончания всех симптомов. Такая ситуация с медленным выздоровлением не только в столице. Более 7 тысяч больных в Украине, выздоровели 505 пациентов. Поэтому призываем людей беречься, вирус агрессивный", - сообщил глава Киева.

Напомним, Кличко заявил, что следующая волна заболеваемости коронавирусом прогнозируется через неделю.

Как писало РБК-Украина, за нарушение карантина в столице правоохранители составили 951 административный протокол. Мэр Киева добавил, что были открыты и несколько уголовных производств.

Так, количество лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Киеве увеличилось до 1059. За сутки было зафиксировано 70 новых случаев заражения, а среди больных - 5 медиков.

В КГГА прогнозируют следующую волну заболеваемости коронавирусом через неделю В Киеве составили более 950 протоколов за нарушение карантина
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