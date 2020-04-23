У Києві в лікарнях перебувають більше 200 чоловік з коронавірусом

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У важкому стані госпіталізовано 29 осіб, 3 пацієнтів на ШВЛ

У лікарнях Києва з підтвердженим коронавірусом знаходяться 209 дорослих і 5 дітей. Про це повідомила директор департаменту охорони здоров'я Києва Валентина Гінзбург, передає прес-служба КМДА.

Повідомляється, що у важкому стані перебувають 29 пацієнтів, троє з них підключені до апаратів штучної вентиляції легенів. Також, за її словами, у лікарнях перебувають ще 43 дорослих та 5 дітей з підозрою на COVID-19.

"З запаленням легень в даний час в лікарнях міста перебуває 434 хворих. Тільки за минулу добу з діагнозом "пневмонія" були госпіталізовані 40 киян. Нагадаю, що завдяки тому, що в столиці таких пацієнтів обов'язково тестують на COVID-19, значно підвищився рівень своєчасної діагностики коронавирусной інфекції, а відповідно - надання адекватної медичної допомоги цій категорії хворих", - зазначила Гінзбург.

Нагадаємо, за минулу добу у Києві підтвердили 70 нових випадків захворювання COVID-19. Всього в столиці захворювання підтверджено у 1059 осіб, 45 пацієнтів вже одужали.

Також РБК-Україна писало, що мер Києва Віталій Кличко заявив, що наступна хвиля захворюваності коронавірусом прогнозується через тиждень. Нові захворювання пов'язані з тим, що люди пішли на Великдень в храми.