В Киеве в ближайшие дни прогнозируют мокрый снег

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Температура днем будет повышаться до +8 градусов

Погода в Киеве завтра, 26 марта, ухудшится, ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

По прогнозу Укргидрометцентра, во вторник в столице также будет облачно с прояснениями, ветер западный, 7-12 м/с, температура ночью 0-2 градуса тепла, днем +6-8 градусов.

Небольшой мокрый снег синоптики также прогнозируют 27 марта. В этот день будет облачно с прояснениями, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-18 м/с, температура ночью около 0, днем +5-7 градусов.

28 марта в Киеве осадков не ожидается, ветер северо-западный, 5-8 м/с, температура ночью -1-3 градусов, днем +5-7 градусов.

РБК-Украина писало, что погода в Украине на этой неделе ожидается переменчивая, в середине недели резко похолодает. Во вторник, 26 марта, местами небольшой дождь, кроме центральных регионов. В среду настолько похолодает, местами выпадет мокрый снег, который будет сопровождаться сильным ветром.

Ранее сообщалось, что весной 2019 года погода в Украине ожидается теплая, без осадков в апреле, с дождями в мае. В апреле после 10 числа до 20 числа температура начнет резко подниматься выше нормы.