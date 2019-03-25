У Києві найближчими днями прогнозують мокрий сніг

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Температура вдень підвищуватиметься до +8 градусів

Погода у Києві завтра, 26 березня, погіршиться, очікується невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

За прогнозом Укргідрометцентру, у вівторок у столиці також буде хмарно з проясненнями, вітер західний, 7-12 м/с, температура вночі 0-2 градусів тепла, вдень +6-8 градусів.

Невеликий мокрий сніг синоптики також прогнозують 27 березня. У цей день буде хмарно з проясненнями, вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-18 м/с, температура вночі близько 0, вдень +5-7 градусів.

28 березня у Києві опадів не очікується, вітер північно-західний, 5-8 м/с, температура вночі -1-3 градусів, вдень +5-7 градусів.

РБК-Україна писало, що погода в Україні цього тижня очікується мінлива, в середині різко похолодає. У вівторок, 26 березня, місцями невеликий дощ, крім центральних регіонів. У середу настільки похолодає, що місцями випаде мокрий сніг, який супроводжуватиметься сильним вітром.

Раніше повідомлялося, що навесні 2019 року погода в Україні очікується тепла, без опадів у квітні, з дощами в травні. В квітні після 10 числа до 20 числа температура почне різко підніматися вище норми.