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Синоптик дала прогноз погоды в Украине на неделю

Новости » Общество    25.03.2019 - 11:19
Синоптик дала прогноз погоды в Украине на неделю
Фото: среди недели в Украине значительно похолодает (РБК-Украина)

Погода в Украине на этой неделе будет переменчивой

Погода в Украине на этой неделе ожидается переменчивая, в середине резко похолодает. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в понедельник будет умеренно теплая погода, днем ожидается от +6 до +12. Во вторник, 26 марта, местами небольшой дождь, кроме центральных регионов. В среду настолько похолодает, что местами выпадет мокрый снег, который будет сопровождаться сильным ветром. На западе и юге при этом без существенных осадков. Температура воздуха местами до +3, хотя на юге будет теплее от + 7 до +10.

С пятницы начнется потепление, а в течение 30-31 марта практически везде будет солнечно и от +10 до +15.

В Киеве завтра облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, до +7. В среду похолодает до +4, возможен мокрый снег. В четверг без осадков, а в субботу-воскресенье в столице будет светить солнце, и воздух прогреется до +15.

Синоптик дала прогноз погоды в Украине на неделю

 

Напомним, как ранее писал Styler, в Украине в начале рабочей недели ожидается существенное похолодание и дожди. В понедельник, 25 марта, сухо будет только в восточных областях и на севере страны.

 

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