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Ветер в Киеве усилится до потенциально опасного

Новости » Общество    23.03.2019 - 09:39
Ветер в Киеве усилится до потенциально опасного
Фото: ветер в Киеве значительно усилится (pixabay.com)

Порывы ветра в Киеве достигнут желтого уровня опасности

Сегодня, 23 марта, ожидается существенное усиление порывов ветра в Киеве. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что в ближайший час и до конца дня в Киеве порывы ветра усилятся до 15-18 м/с (I уровень опасности, желтый). В целом в столице сегодня облачно с прояснениями, без осадков, температура воздуха днем от +6 до +8.

В связи с усилением ветра жителей и гостей города просят быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, по прогнозу синоптиков, сегодня в Украине ожидается ухудшение погоды, в некоторых областях пройдут дожди с мокрым снегом. В частности, осадки ожидаются в восточных областях и Приазовье, на остальной территории сухо.

 

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