Ветер в Киеве усилится до потенциально опасного

Порывы ветра в Киеве достигнут желтого уровня опасности
Сегодня, 23 марта, ожидается существенное усиление порывов ветра в Киеве. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.
Сообщается, что в ближайший час и до конца дня в Киеве порывы ветра усилятся до 15-18 м/с (I уровень опасности, желтый). В целом в столице сегодня облачно с прояснениями, без осадков, температура воздуха днем от +6 до +8.
В связи с усилением ветра жителей и гостей города просят быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:
Напомним, по прогнозу синоптиков, сегодня в Украине ожидается ухудшение погоды, в некоторых областях пройдут дожди с мокрым снегом. В частности, осадки ожидаются в восточных областях и Приазовье, на остальной территории сухо.