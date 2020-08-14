В Киеве авто влетело в кофейню на одной из остановок

Сегодня, около 11:00 в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием двух автомобилей. Во время столкновения один из них въехал в кофейню, которая находится на остановке общественного транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева.

Как сообщается, на перекрестке улиц Днепровской набережной и Княжего Затона автомобиль Mazda после столкновения с автомобилем Lexus влетел в кофейню. Водителя первого автомобиля госпитализировали. По предварительной информации ни на остановке, ни в кафе не было людей, никто не пострадал.

На месте работает полиция, затруднено движение транспорта на дороге.

Напомним, вчера на севере оккупированного Крыма пьяный водитель сбил трех девочек, которые находились на тротуаре, в результате чего одна из них погибла.

Кроме того, вчера в Херсонской области вблизи города Скадовск произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибли трое человек, среди них двое малолетних детей.