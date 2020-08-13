Под Скадовском в ДТП с микроавтобусом погибли трое людей, двое из них - дети

Фото: ДТП под Скадовском (hr.npu.gov.ua)

Предварительно произошедшее было квалифицировано по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины

Сегодня, 13 августа, в Херсонской области вблизи города Скадовск произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибли трое человек. Среди погибших двое малолетних детей.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По предварительно установленной информации, 45-летняя женщина за рулем автомобиля Volkswagen Golf выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым микроавтобусом DAF. В результате аварии погиб 49-летний водитель микроавтобуса и двое его сыновей в возрасте 11 и 14 лет.



Фото: ДТП под Скадовском (hr.npu.gov.ua)

Предварительно произошедшее было квалифицировано по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Сейчас на месте ДТП работают следователи областного главка полиции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, сегодня в Кировоградской области столкнулись два автобуса, в результате чего погибли двое человек и еще 10 человек получили травмы различной степени тяжести.

Кроме того, в Днепре на улице Павлова столкнулись грузовик и маршрутка Mercedes; в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) пострадали 9 человек.