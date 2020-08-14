У Києві авто влетіло у кав’ярню на одній із зупинок

Сьогодні, близько 11:00 у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі двох автомобілів. Під час зіткнення один з них в’їхав у кав’ярню, яка знаходиться на зупинці громадського транспорту.

Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції Києва.

Як повідомляється, на перехресті вулиць Дніпровської набережної та Княжого Затону автомобіль Mazda після зіткнення з автомобілем Lexus влетів у кав’ярню. Водія першого автомобіля госпіталізували. За попередньою інформацією ні на зупинці, ні в кав’ярні не було людей, ніхто не постраждав.

На місці працює поліція, ускладнено рух транспорту на дорозі.

Нагадаємо, вчора на півночі окупованого Криму п'яний водій збив трьох дівчаток, які перебували на тротуарі, у результаті чого одна з них загинула.

Крім того, вчора у Херсонській області поблизу міста Скадовськ сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), у результаті якої загинули троє осіб, серед них двоє малолітніх дітей.