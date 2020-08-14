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В Крыму пьяный водитель сбил трех детей, погибла девочка

Крым, Пятница 14 августа 2020 12:36
В Крыму пьяный водитель сбил трех детей, погибла девочка
Фото: знак аварийной остановки (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Двое других девочек с травмами были госпитализированы

Вчера вечером, 13 августа, на севере оккупированного Крыма пьяный водитель сбил трех девочек, которые находились на тротуаре. В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) одна из них погибла.

Об этом сообщает "Газета.ру".

Как сообщается, авария произошла в Джанкойском районе оккупированного Крыма в селе Новосельцево, когда 34-летний водитель автомобиля "ВАЗ-210740" наехал на насыпь грунта, въехал на тротуар и сбил трех девочек 2010, 2016 и 2018 годов рождения. В результате аварии 4-летняя девочка погибла, а две другие с травмами были госпитализированы.

Отмечается, что водитель, который совершил смертельное ДТП, находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, он был лишен права управления автомобилем еще в 2016 году, поэтому при себе удостоверения не имел. Автомобилиста задержали, возбуждено уголовное дело.

Напомним, вчера в Херсонской области вблизи города Скадовск произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибли трое человек, из них двое малолетних детей.

Кроме того, в Кировоградской области столкнулись два автобуса, в результате чего погибли двое человек и еще 10 человек получили травмы различной степени тяжести.

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