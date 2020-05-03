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Представители малого бизнеса устроили акцию протеста на Майдане

Новости » Коронавирус     03.05.2020 - 12:08
Представители малого бизнеса устроили акцию протеста на Майдане
Фото: митинг предпринимателей на Майдане (РБК-Украина)

Демонстранты требуют разрешить работу малого бизнеса на карантине

В Киеве на Майдане независимости представители малого бизнеса вышли на акцию протеста с требованием разрешить работу на период карантина. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В акции приняли участие предприниматели из различных регионов Украины - Львов, Харьков, Чернигов, Винница, Мукачево, Хмельницкой области. Демонстранты требуют разрешить работу малому бизнесу, а также выступили за упрощенную систему налогообложения для предпринимателей.

Все участники акции были в масках, а также соблюдали дистанцию.

Напомним, 1 мая представители малого бизнеса вышли на акцию протеста во Львове против карантинных ограничений, введенных в связи со вспышкой коронавируса. Протест проходил с соблюдением карантинных ограничений.

Фото: митинг на Майдане (Виталий Носач/РБК-Украина)

Отметим, 30 апреля в Киеве под зданием Кабинета министров возобновились антикарантинные протесты. Десятки предпринимателей пришли под Кабмин с требованием ослабить карантинные меры. Акция проходила спокойно и без столкновений с правоохранителями.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль отреагировал на протесты и попросил не выходить на массовые акции, поскольку это может привести к резкому скачку заболеваемости COVID-19. Он также подчеркнул, что карантин будет ослабевать, но только если количество больных не будет расти.

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