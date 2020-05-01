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Во Львове протестовали представители малого бизнеса

Новости » Коронавирус     01.05.2020 - 16:22
Во Львове протестовали представители малого бизнеса
Иллюстративное фото (lv.npu.gov.ua)

Протест проходил с соблюдением карантинных ограничений

Во Львове сегодня, 1 мая, представители малого бизнеса вышли на акцию протеста против карантинных ограничений, введенных из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

По данным агентства, сегодня десятки предпринимателей вышли на улицы протестуя против закрытия предприятий во время карантина, ведь это влечет увольнение работников и закрытие бизнеса.

Протестующие заявляют, что у них уже закончились деньги на аренду помещений, закупку товаров и выплату заработной платы работникам. Предприниматели выдвинули местным и центральным властям требования о снятии запрета на деятельность малого и среднего бизнеса при условии гарантирования соблюдения противоэпидемических требований.

Также протестующие требуют отменить налоги для ФЛП, которым запрещено вести предпринимательскую деятельность во время карантина, ввести мораторий на проверки контролирующими органами и ввести льготное кредитование.

Отмечается, что участники акции придерживались карантинных норм, были в масках и находились на расстоянии друг от друга. За протестом наблюдали сотрудники полиции.

Напомним, вчера под зданием Кабинета министров в Киеве возобновились антикарантинные протесты. Десятки предпринимателей пришли под Кабмин с требованием ослабить карантинные меры. Акция проходила спокойно и без столкновений с правоохранителями.

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