В Киеве со 2 июня закроют движение скоростного трамвая на Борщаговку

В Киеве с 2 июня по 15 августа закроют движение скоростного трамвая от станции "Старовокзальная" и до "Гната Юры". Транспорт не будет работать из-за капитального ремонта улицы Борщаговской.

"На время выполнения работ будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта, о которых будет сообщено отдельно", - говорится в сообщении.

На этом участке запланировано обустроить гидроизоляцию мостового сооружения в пределах трамвайного полотна и посадочной платформы.

Напомним, в Киеве на улице Льва Толстого частично перекрыли движение транспорта. Ограничения будут действовать с 16 мая по 27 июня.

Кроме того, с 10 апреля по 30 июня на участке Кольцевой дороги в Киеве будет ограничено движение в связи с проведением капитального ремонта.

Добавим, что с 25 мая под Киевом на неделю частично перекрыли трассу на Львов и Одессу. Ограничения продлятся до 1 июня.