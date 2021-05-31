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В Киеве со 2 июня закроют движение скоростного трамвая на Борщаговку

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Киев, Понедельник 31 мая 2021 15:38
В Киеве со 2 июня закроют движение скоростного трамвая на Борщаговку Фото: В Киеве со 2 июня закроют движение скоростного трамвая (facebook.com/Kyivpastrans)
Автор: РБК-Украина

В Киеве с 2 июня по 15 августа закроют движение скоростного трамвая от станции "Старовокзальная" и до "Гната Юры". Транспорт не будет работать из-за капитального ремонта улицы Борщаговской.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

На этом участке запланировано обустроить гидроизоляцию мостового сооружения в пределах трамвайного полотна и посадочной платформы.

"На время выполнения работ будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта, о которых будет сообщено отдельно", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве на улице Льва Толстого частично перекрыли движение транспорта. Ограничения будут действовать с 16 мая по 27 июня.

Кроме того, с 10 апреля по 30 июня на участке Кольцевой дороги в Киеве будет ограничено движение в связи с проведением капитального ремонта.

Добавим, что с 25 мая под Киевом на неделю частично перекрыли трассу на Львов и Одессу. Ограничения продлятся до 1 июня.

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