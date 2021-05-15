В Киеве на Льва Толстого до конца июня ограничивают движение транспорта

В Киеве на улице Льва Толстого частично перекроют движение транспорта. Ограничения будут происходить в период с 16 мая по 27 июня.

Об этом сообщает "Киев.Трафик" .

Так, на улице Льва Толстого начинается капитальный ремонт. Его начнут делать уже завтра с 7 утра.

Будет обновлен участок между ул. Митрополита Липковского и ул. Тарасовской.

"На первом этапе работы будут выполнять на части от ул. Назаровской до ул. Тарасовской (в направлении ул. Владимирской). Ремонт выполнят в комплексе с капитальным обновлением двух путепроводов на вул. Льва Толстого чтобы дважды не ограничивать движение", - говорится в сообщении.

Во время ремонта движение будет частично ограничено.