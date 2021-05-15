В Киеве на Льва Толстого до конца июня ограничивают движение транспорта
В Киеве на улице Льва Толстого частично перекроют движение транспорта. Ограничения будут происходить в период с 16 мая по 27 июня.
Об этом сообщает "Киев.Трафик".
Так, на улице Льва Толстого начинается капитальный ремонт. Его начнут делать уже завтра с 7 утра.
Будет обновлен участок между ул. Митрополита Липковского и ул. Тарасовской.
"На первом этапе работы будут выполнять на части от ул. Назаровской до ул. Тарасовской (в направлении ул. Владимирской). Ремонт выполнят в комплексе с капитальным обновлением двух путепроводов на вул. Льва Толстого чтобы дважды не ограничивать движение", - говорится в сообщении.
Во время ремонта движение будет частично ограничено.
Напомним, в Киеве 15 и 16 мая ограничат движение транспрота на Левом берегу. РБК-Украина публиковало список улиц.
Ранее сообщалось, что с 10 апреля по 30 июня на участке кольцевой дороги в Киеве будет ограничено движение в связи с проведением капитального ремонта.