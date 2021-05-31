У Києві з 2 червня закриють рух швидкісного трамвая

У Києві з 2 червня по 15 серпня закриють рух швидкісного трамвая від станції "Старовокзальна" і до "Гната Юри". Транспорт не працюватиме через Капітальний ремонт вулиці Борщагівської.

"На час виконання робіт будуть внесені зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту, про які буде повідомлено окремо", - йдеться в повідомленні.

На цій ділянці заплановано облаштувати гідроізоляцію мостової споруди в межах трамвайного полотна і посадкової платформи.

Нагадаємо, в Києві на вулиці Льва Толстого частково перекрили рух транспорту. Обмеження діятимуть з 16 травня по 27 червня.

Крім того, з 10 квітня по 30 Червня на ділянці Кільцевої дороги в Києві буде обмежено рух у зв'язку з проведенням капітального ремонту.

Додамо, що з 25 травня під Києвом на тиждень частково перекрили трасу на Львів та Одесу. Обмеження триватимуть до 1 червня.