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В Киеве до конца июня ограничат движение на Кольцевой дороге

Новина українською → Киев, Среда 07 апреля 2021 12:29
В Киеве до конца июня ограничат движение на Кольцевой дороге Фото: в Киеве начинаются дорожные работы (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: РБК-Украина

С 10 апреля по 30 июня на участке Кольцевой дороги в Киеве будет ограничено движение. Ограничение будет действовать на время ремонта.

Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что на Кольцевой дороге начинается капитальный ремонт. На первом этапе обновят участок от Одесской площади до ул. Луценко (в направлении Жулян). В общей сложности будет отремонтирован участок от Одесской площади до ул. Ватутина.

Заезд на Кольцевую дорогу с ул. Глушкова будет осуществляться по схеме:

  • просп. Глушкова - ул. Одесская - ул. Лятошинского - ул. Луценко - Кольцевая дорога.

В Киеве до конца июня ограничат движение на Кольцевой дороге

Фото: схема заезда (kyivcity.gov.ua)

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что в 2021 году начнут строить обходную дорогу в Киеве. Ее протяженность составит 150 километров, она должна соединить основные международные трассы, которые сейчас идут через город. Общая стоимость проекта составит 85 млрд гривен.

Также РБК-Украина писало, где в стране могут построить первый автобан.

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