В Киеве до конца июня ограничат движение на Кольцевой дороге
С 10 апреля по 30 июня на участке Кольцевой дороги в Киеве будет ограничено движение. Ограничение будет действовать на время ремонта.
Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации.
Сообщается, что на Кольцевой дороге начинается капитальный ремонт. На первом этапе обновят участок от Одесской площади до ул. Луценко (в направлении Жулян). В общей сложности будет отремонтирован участок от Одесской площади до ул. Ватутина.
Заезд на Кольцевую дорогу с ул. Глушкова будет осуществляться по схеме:
- просп. Глушкова - ул. Одесская - ул. Лятошинского - ул. Луценко - Кольцевая дорога.
Фото: схема заезда (kyivcity.gov.ua)
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что в 2021 году начнут строить обходную дорогу в Киеве. Ее протяженность составит 150 километров, она должна соединить основные международные трассы, которые сейчас идут через город. Общая стоимость проекта составит 85 млрд гривен.
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