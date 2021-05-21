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Под Киевом на неделю перекроют трассы на Львов и Одессу

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Киев, Пятница 21 мая 2021 12:52
Под Киевом на неделю перекроют трассы на Львов и Одессу Фото: под Киевом строят новые развязки (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

С 25 мая под Киевом на неделю частично перекроют трассы на Львов и Одессу. Ограничения продлятся до 1 июня.

Об этом в Facebook сообщила Служба автомобильных дорог Киевской области.

Сообщается, что будут временно перекрыты полосы движения на трассах М-05 Киев - Одесса и М-06 Киев - Чоп, поскольку на нынешнем этапе строительства развязок нужно использовать тяжелую строительную технику.

Участок трассы М-06 Киев - Чоп будут перекрывать в районе Стоянки - левый проезд в направлении Киева будет закрыт на период с 25 мая до 01 июня. Движение будет по одной полосе в обоих направлениях по правой части дороги (в направлении Львова).

Участок трассы М-05 Киев - Одесса перекроют в районе Чабанов с 25 мая до 01 июня - правый проезд в направлении Одессы будет закрыт. Движение будет осуществляться по одной полосе по левой части (в направлении Киева).

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева перекроют движение из-за марафона "Пробег под каштанами".

Накануне в Киеве возле станции метро "Демеевская" произошла авария на трубопроводе. Из-за этого образовался грязевой фонтан высотой до 10 метров, вода затопила проезжую часть и дошла до библиотеки имени Вернадского.

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