В Киеве 14 марта возможны ограничения на трех центральных станциях метро

В воскресенье, 14 марта, в Киеве возможны ограничения на вход на трех центральных станциях метро. Это связано с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Шахтер" (Донецк) и "Десна" (Чернигов).

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook.

После окончания матча для безопасного и перевозки пассажиров, возможно ограничение на вход к станциям метро "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого". "Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций", - говорится в сообщении.