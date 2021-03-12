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В Киеве 14 марта возможны ограничения на трех центральных станциях метро

Новина українською → Киев, Пятница 12 марта 2021 14:32
В Киеве 14 марта возможны ограничения на трех центральных станциях метро Фото: станция метро "Олимпийская" (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В воскресенье, 14 марта, в Киеве возможны ограничения на вход на трех центральных станциях метро. Это связано с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Шахтер" (Донецк) и "Десна" (Чернигов).

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook.

После окончания матча для безопасного и перевозки пассажиров, возможно ограничение на вход к станциям метро "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций", - говорится в сообщении.

Напомним, с 12 по 15 марта в Киеве частично ограничат движение на Южном мосту. Так будут проводиться ремонтные работы, которые будут осуществляться в направлении правого берега.

Кроме того, на путепроводе на пересечении Кольцевой дороги и проспекта Леся Курбаса в Киеве начался ремонт. Движение транспорта будет частично ограничено до 30 апреля.

Добавим, что движение на Индустриальном мосту в Киеве будет ограничено до 31 мая из-за капитального ремонта. Во время работ движение будет частично ограничено на полторы полосы на обеих частях путепровода.

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