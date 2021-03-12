У Києві 14 березня можливі обмеження на трьох центральних станціях метро

У неділю, 14 березня, у Києві можливі обмеження на вхід на трьох центральних станціях метро. Це пов'язано з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Шахтар" (Донецьк) та "Десна" (Чернігів).

Про це повідомляє прес-служба Київського метрополітену в Facebook.

"Механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажирів на платформах станцій", - йдеться в повідомленні.

Після закінчення матчу для безпечного перевезення пасажирів, можливе обмеження на вхід до станцій метро "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого".

Нагадаємо, з 12 по 15 березня у Києві частково обмежать рух на Південному мосту. Так будуть проводитися ремонтні роботи, які будуть здійснюватися в напрямку правого берега.

Крім того, на шляхопроводі на перетині Кільцевої дороги та проспекту Леся Курбаса у Києві розпочався ремонт. Рух транспорту буде частково обмежено до 30 квітня.

Додамо, що рух на Індустріальному мосту в Києві буде обмежено до 31 травня через капітальний ремонт. Під час робіт рух буде частково обмежено на півтори смуги на обох частинах шляхопроводу.