В Киеве на выходных ограничат движение по Южному мосту
Движение транспорта по Южному мосту в Киеве частично ограничат с 22:00 12 марта до 05:00 15 марта. Это связано с протиаварійними работами.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА в Telegram.
Ремонтные противоаварийные работы связаны с тем, что старые деформационные швы не выдерживают современной нагрузки и выходят из строя.
Работы на выходных будут осуществляться в направлении правого берега.
"Ремонтные работы проведут в течение субботы и воскресенья, чтобы меньше влиять на трафик. Во время ремонта движение будет ограничено частично (работы выполнят в первой полосе)", - говорится в сообщении.
Напомним, на путепроводе на пересечении Кольцевой дороги и проспекта Леся Курбаса в Киеве начался ремонт. Движение транспорта будет частично ограничено до 30 апреля 2021 года.
Сейчас на этом участке работают над обновлением деформационных швов и тротуарной части.
Ранее сообщалось, что движение на Индустриальном мосту в Киеве будет ограничено до 31 мая из-за капитального ремонта. Во время работ движение будет частично ограничено на полторы полосы на обеих частях путепровода.
Также во время первого этапа ограничат проход пешеходов на части путепровода в сторону центра. Пешеходы смогут двигаться по тротуарам путепровода со стороны станции метро "Шулявская".