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В Киеве на выходных ограничат движение по Южному мосту

Новина українською → Киев, Пятница 12 марта 2021 11:36
В Киеве на выходных ограничат движение по Южному мосту Фото: Южный мост в Киеве (пресс-служба КГГА)
Автор: Андрей Василюк

Движение транспорта по Южному мосту в Киеве частично ограничат с 22:00 12 марта до 05:00 15 марта. Это связано с протиаварійними работами.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА в Telegram.

Ремонтные противоаварийные работы связаны с тем, что старые деформационные швы не выдерживают современной нагрузки и выходят из строя.

Работы на выходных будут осуществляться в направлении правого берега.

"Ремонтные работы проведут в течение субботы и воскресенья, чтобы меньше влиять на трафик. Во время ремонта движение будет ограничено частично (работы выполнят в первой полосе)", - говорится в сообщении.

Напомним, на путепроводе на пересечении Кольцевой дороги и проспекта Леся Курбаса в Киеве начался ремонт. Движение транспорта будет частично ограничено до 30 апреля 2021 года.

Сейчас на этом участке работают над обновлением деформационных швов и тротуарной части.

Ранее сообщалось, что движение на Индустриальном мосту в Киеве будет ограничено до 31 мая из-за капитального ремонта. Во время работ движение будет частично ограничено на полторы полосы на обеих частях путепровода.

Также во время первого этапа ограничат проход пешеходов на части путепровода в сторону центра. Пешеходы смогут двигаться по тротуарам путепровода со стороны станции метро "Шулявская".

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