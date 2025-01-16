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До Києва з візитом прибув міністр оборони Італії

Четвер 16 січня 2025 11:24
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До Києва з візитом прибув міністр оборони Італії Фото: Гвідо Крозетто, міністр оборони Італії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

До Києва, сьогодні, 16 січня, прибув з офіційним візитом голова Міністерства оборони Італії Гвідо Крозетто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт посольства Італії в Україні.

Як пише посольство, під час візиту Крозетто проведе низку інституційних зустрічей.

Наразі інші подробиці візиту міністра не розкриваються.

Окремо додамо те, що сьогодні до Києва прибув прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Очікується, що він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, а за підсумками Київ й Лондон підпишуть угоду про розширення військової допомоги Україні.

Фото: Гвідо Крозетто, міністр оборони Італії (x.com/italyinukr)

Допомога Україні з боку Італії

Італія активно підтримує Україну в її боротьбі проти російської агресії, надаючи як гуманітарну, так і військову допомогу. Гуманітарна допомога включає медичні матеріали, прийом українських біженців, а також підтримку реконструкції критичної інфраструктури.

Крім того, Рим долучився до санкцій ЄС проти Росії і постачає Україні оборонне обладнання, зокрема системи протиповітряної оборони (ППО), транспортні засоби та боєприпаси.

Нещодавно уряд Італії підтримав продовження постачання зброї Україні.

Також відбулась зустріч голови Міністерства оборони Рустема Умєрова з італійським колегою. Тоді ж сторони обговорили постачання ракет для систем ППО, а також БТРів та БМП.

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