В Киев с визитом прибыл министр обороны Италии
В Киев, сегодня, 16 января, прибыл с официальным визитом глава Министерства обороны Италии Гвидо Крозетто.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт посольства Италии в Украине.
Как пишет посольство, во время визита Крозетто проведет ряд институциональных встреч.
Сейчас другие подробности визита министра не раскрываются.
Отдельно добавим, что сегодня в Киев прибыл премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Ожидается, что он встретится с президентом Владимиром Зеленским, а по итогам Киев и Лондон подпишут соглашение о расширении военной помощи Украине.
Фото: Гвидо Крозетто, министр обороны Италии (x.com/italyinukr)
Помощь Украине со стороны Италии
Италия активно поддерживает Украину в ее борьбе против российской агрессии, предоставляя как гуманитарную, так и военную помощь. Гуманитарная помощь включает медицинские материалы, прием украинских беженцев, а также поддержку реконструкции критической инфраструктуры.
Кроме того, Рим присоединился к санкциям ЕС против России и поставляет Украине оборонное оборудование, в частности системы противовоздушной обороны (ПВО), транспортные средства и боеприпасы.
Недавно правительство Италии поддержало продолжение поставок оружия Украине.
Также состоялась встреча главы Министерства обороны Рустема Умерова с итальянским коллегой. Тогда же стороны обсудили поставки ракет для систем ПВО, а также БТРов и БМП.
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