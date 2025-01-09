Умєров зустрівся з колегою з Італії: попросив ракети до ППО та БТРи
Міністр оборони України Рустем Умєров на полях "Рамштайну" провів зустріч зі своїм італійським колегою Гвідо Крозетто. Обговорили постачання ракет для систем ППО, а також БТРів та БМП.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міноборони України.
"Провів двосторонню зустріч із нашим другом, міністром оборони Італії Гвідо Крозетто. Подякував Італії за постійну підтримку України та нещодавно оголошений новий пакет допомоги. Ми розраховуємо на оперативну доставку цієї допомоги нашим військовим", - розповів Умєров.
За його словами, ключовим питанням зустрічі були ракети для систем ППО, які Італія може надати Україні.
Також обговорили перспективу спільного виробництва систем протиповітряної оборони та ракет до них. Це, за словами Умєрова, дасть змогу створити довгострокові рішення для забезпечення потреб обох країн.
"Окремо наголосив на важливості передачі італійських БТР та БМП. Італія відіграє ключову роль у Коаліції бронетанкової техніки, і ми вдячні за це", - додав український міністр.
Він підкреслив, що Україна відкрита до нових форматів співпраці з провідними італійськими оборонними компаніями.
"Домовилися продовжити діалог у цьому напрямку найближчим часом із конкретними пропозиціями. Зустрічі з паном Крозетто завжди продуктивні. Щиро вдячний італійським друзям за їхню рішучість та підтримку", - додав Умєров.
Допомога Україні від Італії
Зазначимо, Італія активно допомагає Україні з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів.
Нещодавно уряд Італії підтримав продовження постачання зброї Україні.
Також 16 грудня стало відомо, що уряд Італії схвалив уже 10-й пакет військової допомоги Україні. Однак конкретний список озброєнь, які Італія надасть Україні в рамках нового пакета допомоги, залишається конфіденційним.
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