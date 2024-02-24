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До Києва з візитом прибула президент Єврокомісії

Фото: Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської комісії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 24 лютого, з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, до Києва з візитом прибула президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт президента Єврокомісії.

"Більш ніж будь-коли, ми твердо стоїмо поруч з Україною. Фінансово, економічно, військово, морально. Допоки країна не стане остаточно вільною", - пише фон дер Ляєн. 

Друга річниця повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Як розповідав прессекретар президента України Сергій Никифоров, 24 лютого очікуються багато візитів лідерів інших країн до нашої країни. Окрім того, заплановане засідання за участі України та "Групи семи".

На 25 лютого готується також дещо особливе - пресконференція за участі топспікерів від влади, військово-політичного керівництва, прем'єр-міністра, голови Верховної ради, Служби безпеки України, Головного управління розвідки, Міністерства стратегічної промисловості, Офісу президента й особисто президента.  Планують порушити питання майбутнього армії, її розвитку, запровадження сучасних технологій, вступу до Європейського союзу (ЄС), а також НАТО. 

Також додамо, що 23 лютого до України прибула прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен. Разом із президентом України Володимиром Зеленським вона відвідала Личаківський цвинтар у Львові.

Також Україну відвідав лідер більшості в Сенаті США, демократ Чак Шумер.

 

 

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ЄврокомісіяВійна в УкраїніУрсула фон дер Ляйєн